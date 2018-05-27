Представлявшие Первую лигу украинского футбола "Полтава" и черниговская "Десна" по сумме двух переходных матчей обыграли представителей УПЛ "Черноморец" из Одессы и "Зирку" из Кропивницкого. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Полтава" (в зеленой форме) будет играть в УПЛ Фото: upl.ua "Полтава" после выездного поражения от "Черноморца" со счетом 0:1 в первом матче противостояния во втором поединке разгромила одесситов 3:0."Десна" выиграла у "Зирки" из Кропивницкого со счетом 4:0 и, учитывая ничью в первом матче (1:1), также будет представлять УПЛ в следующем сезоне.В Первой лиге украинского чемпионата, где "Полтава" и "Десна" играли в прошедшем сезоне, они заняли соответственно второе и третье места. Победитель турнира, "Арсенал" из Киева, получил право играть в УПЛ автоматически."Черноморец" и "Зирка" будут играть в Первой лиге. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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