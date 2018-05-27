Представлявшие Первую лигу украинского футбола "Полтава" и
черниговская "Десна" по сумме двух переходных матчей обыграли
представителей УПЛ "Черноморец" из Одессы и "Зирку" из
Кропивницкого. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Полтава" (в зеленой форме) будет играть в УПЛ Фото: upl.ua
"Полтава" после выездного поражения от "Черноморца" со счетом 0:1 в
первом матче противостояния во втором поединке разгромила одесситов
3:0."Десна" выиграла у "Зирки" из Кропивницкого со счетом 4:0 и,
учитывая ничью в первом матче (1:1), также будет представлять УПЛ в
следующем сезоне.В Первой лиге украинского чемпионата, где
"Полтава" и "Десна" играли в прошедшем сезоне, они заняли
соответственно второе и третье места. Победитель турнира, "Арсенал"
из Киева, получил право играть в УПЛ автоматически."Черноморец" и
"Зирка" будут играть в Первой лиге.
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