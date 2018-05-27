Премьер Болгарии Бойко Борисов на встрече с украинским президентом Петром Порошенко сказал, что его страна заинтересована в строительстве транспортного коридора из Украины в Болгарию через Румынию. Он отметил, что консультации с румынской стороной по этому вопросу уже идут. Порошенко встретился с Борисовым Фото: president.gov.ua "Здесь стоят две подписи. Мы договорились, что мы активизируем вопрос строительства дороги по транспортному коридору от Одесской области через территорию Румынии в Болгарию. Надеюсь, что на нашей стороне будут и ресурсы Евросоюза. Мы привлечем и наших румынских партнеров. И будем делать все возможное для того, чтобы в ближайшее время сделать так, чтобы за рулем машины за несколько часов можно было доехать из Одессы в Варну", – заявил Порошенко. Борисов сказал, что его страна заинтересована в строительстве этого транспортного коридора. Он отметил, что консультации с румынской стороной по этому вопросу уже ведутся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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