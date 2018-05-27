Премьер Болгарии Бойко Борисов на встрече с украинским президентом
Петром Порошенко сказал, что его страна заинтересована в
строительстве транспортного коридора из Украины в Болгарию через
Румынию. Он отметил, что консультации с румынской стороной по этому
вопросу уже идут. Порошенко встретился с Борисовым Фото:
president.gov.ua "Здесь стоят две подписи. Мы договорились, что мы
активизируем вопрос строительства дороги по транспортному коридору
от Одесской области через территорию Румынии в
Болгарию. Надеюсь, что на нашей стороне будут и ресурсы
Евросоюза. Мы привлечем и наших румынских партнеров. И будем делать
все возможное для того, чтобы в ближайшее время сделать так, чтобы
за рулем машины за несколько часов можно было доехать из Одессы в
Варну", – заявил Порошенко. Борисов сказал, что его
страна заинтересована в строительстве этого транспортного коридора.
Он отметил, что консультации с румынской стороной по этому вопросу
уже ведутся.
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