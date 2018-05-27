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Кох о Сенцове: Путин боится проявить милосердие, потому что опасается, что мы повадимся его таким образом шантажировать
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27.05.2018 21:10
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Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох пообещал президенту РФ Владимиру
Путину, что будет считать его "садистом и трусом", даже если глава
Кремля помилует украинского политзаключенного Олега Сенцова. Кох
считает, что российский президент "ради собственной шкуры" готов
"полмира уничтожить" Фото: Альфред Кох / Facebook "Относительно
Сенцова и вообще. Путин боится проявить милосердие, потому что
опасается, что мы повадимся и начнем его таким образом
(голодовками?) шантажировать. В связи с этим у меня есть заявление.
Дорогой вы наш Владимир Владимирович! Если вы помилуете Сенцова, то
я торжественно обещаю, что все равно не начну считать вас добрым и
милосердным человеком. Я по-прежнему буду считать вас садистом и
трусом, который ради собственной шкуры готов не то что Сенцова, но
и полмира уничтожить", – написал он.Кох добавил, что готов
"провалиться сквозь землю", если это не так.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1944149075618808&id=100000712037223
Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.
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