Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что будет считать его "садистом и трусом", даже если глава Кремля помилует украинского политзаключенного Олега Сенцова. Кох считает, что российский президент "ради собственной шкуры" готов "полмира уничтожить" Фото: Альфред Кох / Facebook "Относительно Сенцова и вообще. Путин боится проявить милосердие, потому что опасается, что мы повадимся и начнем его таким образом (голодовками?) шантажировать. В связи с этим у меня есть заявление. Дорогой вы наш Владимир Владимирович! Если вы помилуете Сенцова, то я торжественно обещаю, что все равно не начну считать вас добрым и милосердным человеком. Я по-прежнему буду считать вас садистом и трусом, который ради собственной шкуры готов не то что Сенцова, но и полмира уничтожить", – написал он.Кох добавил, что готов "провалиться сквозь землю", если это не так. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1944149075618808&id=100000712037223 Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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