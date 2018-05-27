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Найем: В деле Стерненко до сих пор нет задержанных или подозреваемых. Это, мягко говоря, вызывает удивление
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27.05.2018 21:41
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Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем после посещения в
больнице экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко
заявил, что активист "выглядит, мягко говоря, плохо". Найем: После
трех покушений Стерненко лежит без охраны Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com "Побывал в больнице у Стерненко. Выглядит он, мягко
говоря, плохо. Ему уже сделали одну операцию на руку и завтра будут
делать еще одну. По словам врачей, у него повреждены вены,
сухожилия и задет нерв", сообщил политик.Он отметил, что в ситуации
со Стерненко есть моменты, которые "откровенно
беспокоят"."Во-первых, после трех покушений Сергей лежит без
охраны. По его словам, после первых двух он уже обращался в
полицию, но охрану ем у так и не выделили. До Киева его
сопровождали двое сотрудников, которые снялись с поста на следующий
день после операции. Я думаю, полиция должна обеспечить его
безопасность как во время лечения, так и в течение только
расследования", – заявил депутат.Найем добавил, что в деле нет
задержанных или подозреваемых."Второй нападавший отпущен на свободу
в статусе свидетеля и теоретически в любой момент может скрыться от
следствия. Не вынесли подозрения и самому Сергею. То есть в деле в
принципе нет квалификации действий участников. Учитывая, что речь
идет об убийстве, да и само дело стало резонансным, это, мягко
говоря, вызывает удивление", – написал депутат.Политик также
отметил, что у Стерненко есть конфликт с главой полиции и
прокурором Одесской области."Это не просто идеологические конфликты
или личная неприязнь. Стерненко проходит по делу об организации
беспорядков, в результате которых главе полиции области разбили
голову. И мне кажется, эти факты обязывают полицию быть максимально
прозрачной в своих действиях. Решение по этому делу, конечно же,
должен вынести суд. Но очень важно, чтобы на этапе досудебного
расследования были соблюдены все нормы закона, а действия
следователей и прокуроров не вызывали подозрений в ангажированности
или непрофессионализме", – заявил Найем.
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212679259162435
О покушении на себя Стерненко сообщил вечером 24 мая.
Он рассказал, что неизвестные напали на него, сильно повредили
руку и ранили в голову, однако Стерненко нанес одному из нападавших
смертельный удар ножом в живот. Второй человек сбежал.Погибший
участник нападения на Стерненко был бойцом 25-й отдельной
Днепропетровской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил
Украины, сообщали в полиции.Полиция позже задержала второго
нападавшего. Правоохранители квалифицировали
инцидент по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное
повреждение), ч. 1 ст. 15 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115
(умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Полиция Одессы
рассматривает несколько версий нападения на Стерненко.26 мая
Стерненко предположил, что его могут отправить в СИЗО из-за
открытого после нападения на него уголовного производства по статье
"умышленное убийство".
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