Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем после посещения в больнице экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко заявил, что активист "выглядит, мягко говоря, плохо". Найем: После трех покушений Стерненко лежит без охраны Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Побывал в больнице у Стерненко. Выглядит он, мягко говоря, плохо. Ему уже сделали одну операцию на руку и завтра будут делать еще одну. По словам врачей, у него повреждены вены, сухожилия и задет нерв", сообщил политик.Он отметил, что в ситуации со Стерненко есть моменты, которые "откровенно беспокоят"."Во-первых, после трех покушений Сергей лежит без охраны. По его словам, после первых двух он уже обращался в полицию, но охрану ем у так и не выделили. До Киева его сопровождали двое сотрудников, которые снялись с поста на следующий день после операции. Я думаю, полиция должна обеспечить его безопасность как во время лечения, так и в течение только расследования", – заявил депутат.Найем добавил, что в деле нет задержанных или подозреваемых."Второй нападавший отпущен на свободу в статусе свидетеля и теоретически в любой момент может скрыться от следствия. Не вынесли подозрения и самому Сергею. То есть в деле в принципе нет квалификации действий участников. Учитывая, что речь идет об убийстве, да и само дело стало резонансным, это, мягко говоря, вызывает удивление", – написал депутат.Политик также отметил, что у Стерненко есть конфликт с главой полиции и прокурором Одесской области."Это не просто идеологические конфликты или личная неприязнь. Стерненко проходит по делу об организации беспорядков, в результате которых главе полиции области разбили голову. И мне кажется, эти факты обязывают полицию быть максимально прозрачной в своих действиях. Решение по этому делу, конечно же, должен вынести суд. Но очень важно, чтобы на этапе досудебного расследования были соблюдены все нормы закона, а действия следователей и прокуроров не вызывали подозрений в ангажированности или непрофессионализме", – заявил Найем. https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212679259162435 О покушении на себя Стерненко сообщил вечером 24 мая. Он рассказал, что неизвестные напали на него, сильно повредили руку и ранили в голову, однако Стерненко нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй человек сбежал.Погибший участник нападения на Стерненко был бойцом 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, сообщали в полиции.Полиция позже задержала второго нападавшего. Правоохранители квалифицировали инцидент по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Полиция Одессы рассматривает несколько версий нападения на Стерненко.26 мая Стерненко предположил, что его могут отправить в СИЗО из-за открытого после нападения на него уголовного производства по статье "умышленное убийство". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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