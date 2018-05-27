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Аксенов доживает последние дни на своей должности – бывший московский депутат Гарначук
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27.05.2018 21:57
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Вместо Сергея Аксенова на должность так называемого главы
администрации Крыма могут назначить представителя президента в
Приволжском округе РФ Михаила Бабича или экс-министра юстиции РФ
Александра Коновалова, отметил экс-депутат Москвы Владимир
Гарначук. Аксенова назначили "главой" Совмина Крыма в апреле 2014
года Фото: Сергей Аксенов / Facebook "Аксенов уже доживает
последние дни в своей должности, и в ближайшее время мы увидим
падение падишаха Крыма. Я думаю, что после Петерубургского
экономического форума все дело закончится", – сказал
он.Гарначук отметил, что Аксенов "относится очень отрицательно" к
правительству РФ."Это, к сожалению, влияет в том числе на выделение
финансирования и согласование документов, крайне важных для Крыма.
На сегодняшний момент крыши у него как таковой не осталось. У него
была индульгенция, которая... он забыл, что она закончилась год
назад", – отметил экс-депутат РФ.По его данным, так называемое
правительство Крыма могут возглавить полномочный представитель
президента РФ в Приволжском округе Михаил Бабич или экс-министр
юстиции РФ Александр Коновалов."Любой практически кандидат, который
идет на место Аксенова, будет лучше, чем то, что сейчас происходит
в Крыму", – считает Гарначук.Россия аннексировала Крым
после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира, которые ввели против РФ
санкции.Аксенов – прежний депутат Верховного Совета АР Крым,
назначенный "главой" Совета министров Крыма в апреле 2014 года.
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