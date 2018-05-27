Вместо Сергея Аксенова на должность так называемого главы администрации Крыма могут назначить представителя президента в Приволжском округе РФ Михаила Бабича или экс-министра юстиции РФ Александра Коновалова, отметил экс-депутат Москвы Владимир Гарначук. Аксенова назначили "главой" Совмина Крыма в апреле 2014 года Фото: Сергей Аксенов / Facebook "Аксенов уже доживает последние дни в своей должности, и в ближайшее время мы увидим падение падишаха Крыма. Я думаю, что после Петерубургского экономического форума все дело закончится", – сказал он.Гарначук отметил, что Аксенов "относится очень отрицательно" к правительству РФ."Это, к сожалению, влияет в том числе на выделение финансирования и согласование документов, крайне важных для Крыма. На сегодняшний момент крыши у него как таковой не осталось. У него была индульгенция, которая... он забыл, что она закончилась год назад", – отметил экс-депутат РФ.По его данным, так называемое правительство Крыма могут возглавить полномочный представитель президента РФ в Приволжском округе Михаил Бабич или экс-министр юстиции РФ Александр Коновалов."Любой практически кандидат, который идет на место Аксенова, будет лучше, чем то, что сейчас происходит в Крыму", – считает Гарначук.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира, которые ввели против РФ санкции.Аксенов – прежний депутат Верховного Совета АР Крым, назначенный "главой" Совета министров Крыма в апреле 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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