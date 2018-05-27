Мэр Москвы Сергей Собянин опасается, что у его преемника на этой должности появятся "иные приоритеты". Собянин руководит Москвой восьмой год Фото: mos.ru "Я не сразу принял решение баллотироваться вновь. Восемь лет – немало по любым меркам. Восемь лет работы в Москве – это непросто вдвойне. Не всегда и не все получается гладко. Не всегда то, что ты делаешь, встречает понимание", – написал он.По словам Собянина, годы на должности мэра были для него годами "постоянной борьбы, поиска решения сложнейших проблем", стресса и бессонных ночей.Он объяснил, что восьми лет ему не хватило для воплощения намеченного. И выразил опасение, что у его преемника "появятся иные приоритеты"."В результате многие начинания превратятся в "долгострой" или даже пойдут вспять. Все усилия и жертвы могут оказаться напрасными. Конечно, это пессимистический сценарий, но очень возможный. Я очень боюсь этого и чувствую огромную ответственность за то, что происходит и за то, что будет происходить в ближайшие годы", – заявил Собянин.Должность мэра Москвы он занимает с 21 октября 2010 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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