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"Все усилия и жертвы могут оказаться напрасными". Собянин объяснил, почему будет снова бороться за пост мэра Москвы
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27.05.2018 22:29
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Мэр Москвы Сергей Собянин опасается, что у его преемника на этой
должности появятся "иные приоритеты". Собянин руководит Москвой
восьмой год Фото: mos.ru "Я не сразу принял решение баллотироваться
вновь. Восемь лет – немало по любым меркам. Восемь лет работы
в Москве – это непросто вдвойне. Не всегда и не все получается
гладко. Не всегда то, что ты делаешь, встречает понимание", –
написал он.По словам Собянина, годы на должности мэра были для него
годами "постоянной борьбы, поиска решения сложнейших проблем",
стресса и бессонных ночей.Он объяснил, что восьми лет ему не
хватило для воплощения намеченного. И выразил опасение, что у его
преемника "появятся иные приоритеты"."В результате многие начинания
превратятся в "долгострой" или даже пойдут вспять. Все усилия и
жертвы могут оказаться напрасными. Конечно, это пессимистический
сценарий, но очень возможный. Я очень боюсь этого и чувствую
огромную ответственность за то, что происходит и за то, что будет
происходить в ближайшие годы", – заявил Собянин.Должность мэра
Москвы он занимает с 21 октября 2010 года.
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