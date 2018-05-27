|
Тука: Я за усиление санкций против РФ. СССР был уничтожен именно этим путем, без единого выстрела
|
27.05.2018 22:44
|
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и
внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что полагается на
усиление санкций против России и на разрушение ее экономики. Тука:
Была самая большая империя в мире – Советский
Союз. Она была уничтожена, ее не существует, все Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я полагаюсь на повышение давления
на Россию, на усиление санкций против России, на разрушение
экономики России, более решительные действия в этом направлении.
Только таким способом можно достигнуть цели. У нас всех есть
великолепный пример из жизни: существовала самая большая империя в
мире – Советский Союз, которая была уничтожена именно этим
путем без единого выстрела. Она была уничтожена, ее не существует,
все. Именно санкционным путем", – сказал Тука.Международное
общество после начала агрессии России против Украины ввело ряд
санкций, которые расширялись и усиливались. В частности, 6
апреля 2018 года Вашингтон объявил о санкциях против 24
российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а
также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило,
что такие меры приняты во исполнение закона "О
противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA),
который в августе 2017 года одобрил президент Дональд
Трамп.2 мая СНБО Украины принял решение о введении новых
и продлении существующих санкций против граждан и юридических
лиц России, которые связаны с российской агрессией против Украины.
Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что санкции,
которые Украина введет против граждан России, будут
гармонизированы с американскими.Евросоюз будет решать вопрос
продления антироссийских санкций на саммите 28–29 июня.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира