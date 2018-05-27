Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что полагается на усиление санкций против России и на разрушение ее экономики. Тука: Была самая большая империя в мире – Советский Союз. Она была уничтожена, ее не существует, все Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я полагаюсь на повышение давления на Россию, на усиление санкций против России, на разрушение экономики России, более решительные действия в этом направлении. Только таким способом можно достигнуть цели. У нас всех есть великолепный пример из жизни: существовала самая большая империя в мире – Советский Союз, которая была уничтожена именно этим путем без единого выстрела. Она была уничтожена, ее не существует, все. Именно санкционным путем", – сказал Тука.Международное общество после начала агрессии России против Украины ввело ряд санкций, которые расширялись и усиливались. В частности, 6 апреля 2018 года Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.2 мая СНБО Украины принял решение о введении новых и продлении существующих санкций против граждан и юридических лиц России, которые связаны с российской агрессией против Украины. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что санкции, которые Украина введет против граждан России, будут гармонизированы с американскими.Евросоюз будет решать вопрос продления антироссийских санкций на саммите 28–29 июня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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