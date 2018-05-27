Глава КНДР Ким Чен Ын не хотел договариваться с президентом США Дональдом Трампом об отказе Северной Кореи от ядерного оружия, следовательно лишь делал вид о готовности к переговорам, считает российский публицист Юлия Латынина. Латынина: Трампу не нужна бумажка, ему нужно дело Фото: ЕРА "Ким Чен Ын не хотел договариваться, он хотел делать вид, что он договариваться", – сказала она.Публицист обратила внимание, что Трамп ведет себя как бизнесмен, а не как классический западный политик."Ему не нужна бумажка. Ему нужно дело. ...Для него у Северной Кореи не должно быть ядерного оружия – это точка. И, соответственно, северокорейские чиновники, которые не приезжают на встречу... – в его словаре проходят как недобросовестные переговоры с целью надуть", – считает Латынина.По ее словам, "недобросовестные переговоры заточены под нынешний политический бренд на Западе, под людей, которым надо подписать бумажку и предъявить ее в качестве достижений своим избирателям, а там хотя трава не расти"."И, собственно, Трамп говорит: "Ну, хорошо, если нет предмета разговора, то все пошли по домам". ...Сейчас все диктаторы в мире внимательно следят за тем, что происходит. Выяснилось, что Трампа нельзя шантажировать, что его нельзя объезжать на кривой козе, что с ним нельзя вести себя как хулиганом, потому что он сам в значительной степени хулиган. Это такая была большая ошибка мелкого жирного диктатора, расстреливающего своих родственников – что он может обыграть Трампа", – заявила Латынина."Самым удивительным" она назвала то, что после "наезда" Трампа на Ким Чен Ына руководитель КНДР "тут же заявил, что он готов продолжать переговоры".24 мая глава Белого дома отказался от переговоров с лидером КНДР из-за его заявлений, которые содержали "огромный гнев и открытую враждебность".25 мая заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ки Гван назвал такое решение неожиданным и заверил, что Пхеньян "готов уделить время для переговоров с американской стороной".В тот же день Трамп назвал это "прекрасным заявлением" и сообщил о возобновлении консультаций с КНДР.До этого власти Северной Кореи жаловались, что США хотят добиться от страны ликвидации ядерного оружия. В Пхеньяне это назвали неприемлемым условием. Глава Белого дома также предупреждал, что Ким Чен Ын, отказавшись от сделки с США, может повторить судьбу ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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