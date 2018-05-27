Российские военные, сбившие самолет рейса МН17, могли по указанию своего руководства устроить провокацию, чтобы облегчить объявление открытой войны Украине, отметил политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Большая часть российских граждан не сомневается в причастности своей страны к уничтожению самолета. Фото: Виталий Портников / Facebook "У Кремля были замечательные возможности изменить тактику. Принять участие в расследовании или хотя бы ответить на вопросы международной Объединенной следственной группы. Признать, что сделали ошибку. Выплатить компенсации семьям погибших. Ведь показательно, что сейчас никто не обвиняет Россию в умышленном уничтожении самолета. Речь может идти о грубой ошибке, эксцессе войны, но не об умышленном убийстве. Казалось бы, почему эту ошибку нельзя признать? А потому, что не признается участие России в самой войне", – написал он.По словам обозревателя, президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "будут и дальше отрицать факты, которые становятся очевидными любому непредвзятому наблюдателю, и предвзятому тоже"."Если смотреть на опрос в медиа и интернете, большая часть российских граждан не сомневается в причастности своей страны к уничтожению самолета. О тактике отрицания пишут и российские СМИ, которые прогнозируют дальнейшее ухудшение отношений с Западом. Просто есть какие-то события, на которые очень трудно сказать, что их не было, когда они были. С этим не справляется ни одна пропаганда. Даже российская", – отметил Портников.Он считает, что тактика отрицания порождает новые подозрения."Сегодня многие считают, что целью российских военных был украинский военный самолет – но ошибочно сбили малайзийский пассажирский лайнер. Завтра, на фоне отказа российских властей признать очевидные факты и возможные судебные решения, может возникнуть другой вопрос: не был ли пассажирский самолет сбит умышленно? Не хотели ли российские военные по указанию своего руководства устроить провокацию, которая облегчила бы им проведение дальнейших военных действий на территории Украины или даже объявление открытой войны соседней стране?" – задается вопросом Портников.Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.26 сентября 2016 года Объединенная следственная группа (JIT) сообщила, что рейс MH17 был сбит из российского комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ.24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Следователи восстановили путь, по которому перевозили установку.Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в гибели пассажиров рейса MH17.Президент РФ Владимир Путин сказал, что российская сторона признает выводы JIT об авиакатастрофе MН17 только в случае своего участия в расследовании. Он пообещал, что в России к выводам JIT отнесутся "с уважением" и проанализируют их.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если зарубежные партнеры решили "спекулировать на теме авиакатастрофы МН17 для достижения своих политических целей, то это останется на их совести". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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