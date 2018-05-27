Вероятная причина - недостаток песка на берегах

Шторм начался в пятницу и не затихает до сих пор, сообщает "РИА Мелитополь".

Вода стоит на базах отдыха "Федотова коса" и "Пересыпь".

В ДСНС сообщают, что в районе базы отдыха "Золотой берег" на острове Бирючий застрял автобус.

"26 мая в 12:40 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о том, что в районе базы отдыха" Золотой берег "на острове Бирючий пгт Кирилловка застрял автобус и нужна помощь специалистов ДСНС. Прибыв на место, спасатели установили, что в результате сильного ветра и поднятия уровня воды возникло подтопление и кроме автобуса нуждались в помощи еще более десятка автомобилей. Бойцы ДСНС с помощью тросов вытащили из района подтопления в село Степок 11 легковых автомобилей и вывезли 23 человека из них трое детей", - рассказали в ДСНС.

Фото: ria-m.tv

Фото: ria-m.tv

Начальник Приазовского национального парка Дмитрий Воловик пояснил, что пляжи и базы отдыха в Кирилловке затопило из-за береговую линию, которую вовремя не засыпали песком. По его словам, на днях в поселке был сильный ветер - 25-30 м / с.

"Нами три-четыре года делаются наблюдения о том, что береговая кромка смывается. Это явление характерно для только северного побережья Азовского моря, потому что превалирует восточный ветер и постоянно смывает", - цитирует Воловика «Общественное радио».

По его словам, на территории нацпарка есть устья, которая соединяет Азовское море и Молочный лиман, и действительно эта устья является песколовки: песок перемещается во время шторма и постоянно ее забивает.

"Мы не реже двух раз в год ее чистим. Поэтому у нас накопилось большое количество песка. В середине мая на совещании в Кирилловской поселковом совете мы предложили базам отдыха, детским пионерский лагерям, в которых смыло пляжи, предложили такой природоохранное мероприятие - предоставить им необходимую количество этого песка, чтобы они отсыпали себе пляже", - говорит начальник Приазовского национального парка.

По его словам, нацпарк вместе с властью Кирилловки и правоохранителями разработали план природоохранных мероприятий. Нацпарк делает отгрузку песка и контролирует, чтобы его высыпали на пляже.

"Если этот песок переместить на пляже, то соответственно, первый удар стихии будет именно на пляже", - пояснил Дмитрий Воловик.

Он отметил, что уже отсыпали песок на пляже на базах отдыха "Горняк" и "Дикарь". Еще семь заявок на отсыпку песка на пляже нацпарк получил от детских лагерей. Никто соглашений с нацпарка по отсыпка песка на пляже не заключал.

"Если отсыпается песок на пляж, то змиватиметься береговая линия, а не пляж", - отметил Дмитрий Воловик.

Фото: ria-m.tv

Фото: ria-m.tv

Фото: ria-m.tv

Фото: ria-m.tv

Фото: ria-m.tv