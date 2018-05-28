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Польский Институт национальной памяти заявил, что на месте памятника в Грушовичах форуме могил воинов УП
28.05.2018 00:04
Польский Институт национальной памяти заявил, что на месте памятника в Грушовичах форуме могил воинов УП
В польском ИНП заявили, что обнаружили только гражданские одиночные захоронения 16 человек
Польский Институт национальной памяти заявил, что на месте надгробного памятника воинам Украинской повстанческой армии нет соответствующих захоронений.
Польский Институт национальной памяти заявил, что на месте памятника в Грушовичах форуме могил воинов УП Фото: @ipngovpl
"Археологические и медико-правовые исследования не дали оснований для признания того, что на месте демонтированного памятника в честь УПА были коллективные или отдельные могилы членов этого украинского образования", - говорится на странице польского института национальной памяти в Twitter.
 
Отмечается также, что в результате археологических исследований на этом месте были обнаружены гражданские одиночные захоронения 16 человек, между которых мужчины, женщины и дети. Эксгумация этих останков не проводилась.

 

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Poszukiwania IPN@poszukiwaniaipn
 

BPiI IPN w późnych godzinach wieczornych zakończyło prace archeologiczne na cmentarzu komunalnym w Hruszowicach.  W wyniku prac ujawniono cywilne, pojedyncze pochówki 16 osób, w tym mężczyzn, kobiet i dzieci. Szczątków nie ekshumowano.

0:28 - 27 мая 2018 г.
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Напомним, 24 мая вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что в археологических раскопках польского Института национальной памяти в Грушовичах участвует секретарь государственной комиссии по вопросам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета.
 
В апреле 2017 активисты и представители польских националистических организаций разобрали надгробный памятник воинам УПА на кладбище села Грушовичи близко Перемышля.
 
В ответ украинский Институт национальной памяти приостановил процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины с требованием объективного расследования фактов уничтожения украинских мест памяти в Польше за период с 2014 по 2017 гг. Из-за отсутствия реакции Варшавы.
 
Позже польском Институт национальной памяти предложил украинской стороне принять участие в археологических раскопках на кладбище.
 

 

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