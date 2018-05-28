В польском ИНП заявили, что обнаружили только гражданские одиночные захоронения 16 человек

"Археологические и медико-правовые исследования не дали оснований для признания того, что на месте демонтированного памятника в честь УПА были коллективные или отдельные могилы членов этого украинского образования", - говорится на странице польского института национальной памяти в Twitter.

Отмечается также, что в результате археологических исследований на этом месте были обнаружены гражданские одиночные захоронения 16 человек, между которых мужчины, женщины и дети. Эксгумация этих останков не проводилась.