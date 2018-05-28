BPiI IPN w późnych godzinach wieczornych zakończyło prace archeologiczne na cmentarzu komunalnym w Hruszowicach. W wyniku prac ujawniono cywilne, pojedyncze pochówki 16 osób, w tym mężczyzn, kobiet i dzieci. Szczątków nie ekshumowano.
|Польский Институт национальной памяти заявил, что на месте памятника в Грушовичах форуме могил воинов УП
|28.05.2018 00:04
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В польском ИНП заявили, что обнаружили только гражданские одиночные захоронения 16 человекПольский Институт национальной памяти заявил, что на месте надгробного памятника воинам Украинской повстанческой армии нет соответствующих захоронений.
Фото: @ipngovpl
"Археологические и медико-правовые исследования не дали оснований для признания того, что на месте демонтированного памятника в честь УПА были коллективные или отдельные могилы членов этого украинского образования", - говорится на странице польского института национальной памяти в Twitter.
Отмечается также, что в результате археологических исследований на этом месте были обнаружены гражданские одиночные захоронения 16 человек, между которых мужчины, женщины и дети. Эксгумация этих останков не проводилась.
Напомним, 24 мая вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что в археологических раскопках польского Института национальной памяти в Грушовичах участвует секретарь государственной комиссии по вопросам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета.
В апреле 2017 активисты и представители польских националистических организаций разобрали надгробный памятник воинам УПА на кладбище села Грушовичи близко Перемышля.
В ответ украинский Институт национальной памяти приостановил процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины с требованием объективного расследования фактов уничтожения украинских мест памяти в Польше за период с 2014 по 2017 гг. Из-за отсутствия реакции Варшавы.
Позже польском Институт национальной памяти предложил украинской стороне принять участие в археологических раскопках на кладбище.
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