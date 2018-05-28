Чтобы прекратить столкновения, полиция применила слезоточивый газ

Сторонники партии "Альтернатива для Германии" провели марш в центре Берлина от главного вокзала до Бранденбургских ворот, который завершился митингом, сообщает DW. По данным организаторов акции, в ней приняли участие около пяти тысяч участников. Эту цифру подтвердили и в полиции.

Немало демонстрантов несли немецкие флаги, они выражали недовольство политикой правительства Ангелы Меркель. "Меркель уйти", - скандировали сторонники АПН.

Фото: ap.org

Политики, которые выступали перед митингующими, предостерегали по "исламизации Германии". Заместитель председателя фракции АПН в Бундестаге Беатрикс фон Шторх говорила, в частности, о "грандиозный провал интеграции" на примере игрока национальной сборной ФРГ турецкого происхождения Месут Озила. По словам фон Шторх, он "не является немцем". Поводом для упреков в адрес футболиста и его партнера по сборной ФРГ Гюндоган стала их встреча и совместное фото в мае в Лондоне с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фото: afp.com

В то же время на различные акции против АПН вышли, по данным полиции, около 25 тыс. человек. Объединение "Остановить ненависть - остановить АПН" заявило о более три тысячи участников в их демонстрации.

близко Бранденбургских ворот протестующие выкрикивали "Долой нацистов", выражая несогласие со взглядами активистов АПН. Кроме того, рекой Шпрее двигались суда с протестующими, которые также выступали против АПН.

Фото: reuters.com

Для поддержания правопорядка полиция задействовала две тысячи правоохранителей. В районе Лейпцигской площади между полицейскими и протестующими против АПН произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ.

Генеральная секретарша правящей партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр в этот же день раскритиковала правых популистов и обвинила в "угрозе жизни еврейской общины".

"АПН несет антисемитизм в парламенты", - написала Крамп-Карренбауэр в статье для издания Bild am Sonntag.

Она предостерегла от "нацистов, неонацистов и правопопулистив".