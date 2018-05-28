Решение ситуации на Донбассе находится в руках президента РФ Владимира Путина, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя возможную замену помощника Путина Владислава Суркова в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Волкер: Сурков очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно Фото: turchynov.com Волкер сказал, что видел сообщение в прессе о возможной замене помощника президента РФ Владислава Суркова в переговорном процессе, но официальной информации из Кремля не поступало."[Сурков] очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно. Я был бы удовлетворен продолжать работу с ним, если Кремль его выберет. Но в то же самое время, если они решат сделать замену, ‒ а это прерогатива президента Путина ‒ ключевым здесь является то, чтобы мы говорили с кем-то, кто имеет прямой канал связи с президентом Путиным. Так как решения действительно находятся в его руках", – заявил Волкер.Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Кроме того, переговоры идут по линии Волкера и Суркова.Они провели четыре раунда переговоров: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января в Дубае. Сурков и Волкер обсуждают пути реализации Минских соглашений и возможное введение миротворческой миссии на Донбасс. На последней встрече, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, не было достигнуто никакого результата.В апреле 2018 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по линии Суркова и Волкера "фиксируется пауза".О том, что Сурков может покинуть свой пост в результате перестановок в администрации российского президента, сообщало 11 мая РБК. По словам собеседников издания, стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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