Как информируют в ДСНС, 27 мая в 16:42 в оперативно-диспетчерскую службу 34-Государственной пожарно-спасательной части города Вишневое поступило сообщение о возгорании складского помещения на улице Железнодорожной.

"Первыми к месту пожара выехали два отделения 34-ДПРЧ м. Вишневое. Разведкой было установлено, что горит вторичное сырье во дворе пункта приема отдельными центрами и является возгорание в середине складского помещения на площади около 30 м2. Руководителем тушения пожара было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств", - отмечают в ДСНС.

Пожар локализован в 17:17. Там работает 4 единицы техники и 24 человека личного состава. Ликвидация продолжается.