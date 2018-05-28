|Под Киевом горит склад вторсырья, - ОБНОВЛЕНО
|28.05.2018 00:19
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Пожар удалось локализоватьВ Вишневом Киевской области произошел пожар на пункте приема вторсырья.
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Как информируют в ДСНС, 27 мая в 16:42 в оперативно-диспетчерскую службу 34-Государственной пожарно-спасательной части города Вишневое поступило сообщение о возгорании складского помещения на улице Железнодорожной.
"Первыми к месту пожара выехали два отделения 34-ДПРЧ м. Вишневое. Разведкой было установлено, что горит вторичное сырье во дворе пункта приема отдельными центрами и является возгорание в середине складского помещения на площади около 30 м2. Руководителем тушения пожара было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств", - отмечают в ДСНС.
Пожар локализован в 17:17. Там работает 4 единицы техники и 24 человека личного состава. Ликвидация продолжается.
Фото: facebook.com/Darya.Kasyanova1
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Обновления. Как сообщили в ДСНС, пожар ликвидировали в 19:34.
Напомним, во Горловка Донецкой области из-за подрыва склада боеприпасов эвакуировали местных жителей.
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