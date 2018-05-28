Конте, которого выдвинули на должность премьер-министра Италии, после встречи с президентом страны Серджо Маттарелла отказался от попыток сформировать правительство

Об этом вечером в воскресенье, 27 мая, сообщили в администрации итальянского президента Серджо Маттарелла, пишет DW.

Конте заявил, что он "приложил максимум усилий, внимания, чтобы выполнить эту задачу".

Как отмечает информагентство Reuters, шаг, который сделал Конте, увеличивает вероятность досрочных выборов в Италии в этом году.

Маттарелла, который последовательно придерживается проевропейского курса, отказался согласовать кандидатуру министра экономики. На эту должность коалиция предложила 81-летнего евроскептика Паоло Савону, который мог продвигать выход Италии из еврозоны. Маттерелла в телеобращении сообщил, что вскоре объявит о решении относительно дальнейших действий.

руководитель "Движения пяти звезд "Луиджи Ди Майо назвал отклонения президентом Италии кандидатуры Савоны "неприемлемым". Лидер партии "Лига Севера" Сальвини настаивал на этой кандидатуре. Вечером в воскресенье Сальвини заявил, что не потерпит дальнейшего влияния президента на формирование правительства и итальянцы не должны быть "рабами немцев или французов", цитирует информагентство dpa.

54-летний Джузеппе Конте, профессор права из Флоренции, еще ни разу не избирался в парламент. Конте родом с юга Италии и представляет "Движение пяти звезд".

18 мая "Лига Севера" и "Движение пяти звезд" представили свою правительственную программу. Среди прочего программа предусматривает отказ от мер экономии, а также снижение налогов, что, по мнению экспертов, приведет к дальнейшему росту и без того немалого государственного долга Италии.