Беспилотные летательные аппараты, которые нарушают российскую границу, помогают украинской Госпогранслужбе, отметил глава пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов. Украинские пограничники используют рядом с Крымом БПЛА Spectator-M Фото: Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби / Facebook По его словам, нарушения со стороны украинской стороны "противоречат нормам права" и наносят убыток безопасности России.Кулишов отметил, что БПЛА "активно используются" ГПСУ для охраны границы с 2015 года. Маршруты полетов беспилотников, "как правило, проходят вдоль границы".14 апреля в ГПСУ рассказали о начале патрулирования административной границы с оккупированным Крымом БПЛА украинского производства Spectator-M. Беспилотники позволяют отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тыс. метров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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