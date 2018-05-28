Беспилотные летательные аппараты, которые нарушают российскую
границу, помогают украинской Госпогранслужбе, отметил глава
пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов. Украинские пограничники
используют рядом с Крымом БПЛА Spectator-M Фото: Азово-Чорноморське
Регіональне управління Держприкордонслужби / Facebook По его
словам, нарушения со стороны украинской стороны "противоречат
нормам права" и наносят убыток безопасности России.Кулишов отметил,
что БПЛА "активно используются" ГПСУ для охраны границы с 2015
года. Маршруты полетов беспилотников, "как правило, проходят вдоль
границы".14 апреля в ГПСУ рассказали о начале патрулирования
административной границы с оккупированным Крымом БПЛА украинского
производства Spectator-M. Беспилотники позволяют отслеживать
участок до 50 километров на высоте до 2 тыс. метров.
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