Глава САП подчеркнул, что такое требование защиты Насирова является законной

Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"Дело направлено в суд. Сторона защиты имеет законное право и заявила соответствующее ходатайство, чтобы им было озвучено весь обвинительный акт. Все 774 страницы, насколько я помню", - отметил глава САП.

Холодницкий добавил, что сейчас заседания суда проходят раз в месяц.

"Судебный процесс продолжается ... При таком темпах, если слушать дело раз в месяц и зачитывать 30 страниц в день, посчитайте, сколько это будет тянуться - минимум 20 с чем-то месяцев. То есть пройдет два года - можем только затянуть процесс путем зачитывания акта обвинительного" , - заявил глава САП.

Он подчеркнул, что адвокаты воспользовались нормой КПК.

"И мы должны ее выполнять, поскольку если нарушим эту норму, это может стать основанием для отмены приговора", - подытожил Холодницкий.

Напомним, Насирова начали судить в декабря 2017 года по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК). С тех пор на заседании зачитывают обвинительный акт в полном объеме, пока прокурор прочитал 245 из 774 страниц.

Очередное заседание состоится 30 мая.

16 мая Шевченковский суд Киева обязал Государственную миграционную службу Киева вернуть Насиров внутренний паспорт гражданина Украины, продолжил его обязанности и отменил арест часов жены.