Украинская биржа объяснила свою позицию относительно санкций против Московской бирже

Украинская биржа и торговцы ценными бумагами, которые являются членами биржи, не являющиеся субъектами, к которым могут применяться санкции в соответствии с законом О санкциях, поскольку не являются иностранными юридическими лицами, юридическими лицами, которые находятся под контролем иностранного юридического лица и не указанные в приложении 2 к решению СНБО, сообщают в пресс-службе биржи.

"Прекращение использования программного обеспечения Украинская биржа привело бы к причинению вреда участникам биржевых торгов и их клиентам, между которых значительное количество физических лиц (не субъект хозяйствования), а также иностранных инвесторов (не украинских субъектов хозяйствования) следовательно распространение санкции на украинском субъектов хозяйствования противоречит принципам законности, соответствия цели и эффективности", - говорится в сообщении.

Напомним, крупнейшую биржу России - Московскую биржу ММВБ-РТС и ее программное обеспечение внесли в обновленный Украинской список санкций сроком на три года.

После этого индекс цен на акции на торгах Украинской бирже 24 мая снизился на 102,66 пункта (- 5,82%) - до 1 662,67 пунктов. Кроме того, индекс цен фондовой биржи ПФТС также снизился - на 15,44 пунктов (- 3,31%) - до 450,76 пунктов.