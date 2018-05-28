случай произошел на площади во Львове, где выпускники отмечали последний звонок

случай произошел еще в пятницу, 25 мая, однако огласку получил в воскресенье после публикации сообщения об этом конфликте в Facebook, сообщает Zaxid.net.

Как отметила мать одной из одноклассниц пострадавшей от баллончика выпускницы, Виктория Бущева, выпускники школы №55 отмечали праздник последнего звонка. После торжеств в школе четыре девушки пошли к памятнику Степану Бандере. Там, по словам автора заметки, в одной из выпускниц подошла пенсионерка и брызнула в лицо из перцового баллончика. После этого выпускники и родители задержали женщину и вызвали полицию, которая доставила всех участников конфликта в Галицкий отдела полиции.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области подтвердили факт инцидента, однако отметили, что пенсионерка предоставила другие показания. Свои действия летняя женщина объяснила тем, что выпускница нецензурно выражалась в ее адрес. Зато автор поста Виктория Бущева утверждает, что пострадавшая девушка нецензурных высказываний в адрес пенсионерки не употребляла.

Пенсионерка написала заявление на девушку за нецензурные выражения, а мать девушки - на пенсионерку за применение перцового баллончика. После этого в полиции составили три админпротоколы: на пенсионерку, выпускницу и на ее мать за ненадлежащее воспитание дочери.

Как отметили в полиции, все админпротоколы передали в суд, который и решит, кого из участников конфликта привлечь к административной ответственности.