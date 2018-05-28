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Пенсионерка брызнула из перцового баллончика в лицо школьнице во время празднования последнего звонка
28.05.2018 00:51
Пенсионерка брызнула из перцового баллончика в лицо школьнице во время празднования последнего звонка
случай произошел на площади во Львове, где выпускники отмечали последний звонок
Во Львове во время празднования последнего звонка возник конфликт между выпускницей местной школы и пенсионеркой. Пожилая женщина брызнула из перцового баллончика в лицо девушке.
Пенсионерка брызнула из перцового баллончика в лицо школьнице во время празднования последнего звонка Фото: pravda.lutsk.ua
случай произошел еще в пятницу, 25 мая, однако огласку получил в воскресенье после публикации сообщения об этом конфликте в Facebook, сообщает Zaxid.net.
 
Как отметила мать одной из одноклассниц пострадавшей от баллончика выпускницы, Виктория Бущева, выпускники школы №55 отмечали праздник последнего звонка. После торжеств в школе четыре девушки пошли к памятнику Степану Бандере. Там, по словам автора заметки, в одной из выпускниц подошла пенсионерка и брызнула в лицо из перцового баллончика. После этого выпускники и родители задержали женщину и вызвали полицию, которая доставила всех участников конфликта в Галицкий отдела полиции.
 
В отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области подтвердили факт инцидента, однако отметили, что пенсионерка предоставила другие показания. Свои действия летняя женщина объяснила тем, что выпускница нецензурно выражалась в ее адрес. Зато автор поста Виктория Бущева утверждает, что пострадавшая девушка нецензурных высказываний в адрес пенсионерки не употребляла.
 
Пенсионерка написала заявление на девушку за нецензурные выражения, а мать девушки - на пенсионерку за применение перцового баллончика. После этого в полиции составили три админпротоколы: на пенсионерку, выпускницу и на ее мать за ненадлежащее воспитание дочери.
 
Как отметили в полиции, все админпротоколы передали в суд, который и решит, кого из участников конфликта привлечь к административной ответственности.
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