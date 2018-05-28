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В Лондоне ввели систему бесконтактной оплаты труда уличных музыкантов
28.05.2018 00:59
В Лондоне ввели систему бесконтактной оплаты труда уличных музыкантов
Лондон, как утверждают авторы нововведения, стал первым в мире городом, в котором уличным музыкантам можно платить через терминалы
В Лондоне финансово поддержать работу уличных артистов теперь можно через бесконтактные системы оплаты.
В Лондоне ввели систему бесконтактной оплаты труда уличных музыкантов Фото: news.sky.com
Об этом сообщает BBC.
 
Лондон, как утверждают авторы нововведения, стал первым в мире городом, который ввел систему бесконтактных платежей для уличных музыкантов.
 
Программу запустили в партнерстве со шведской компанией iZettle, которую в мае купил американский платежный великан PayPal.
 
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"Теперь больше лондонцев смогут поддержать наших талантливых уличных артистов", - заявил мэр Лондона Садок Хан.
 
В воскресенье он объявил, что после успешного тестирования эта система будет использоваться во всем городе.
 
Уличные музыканты смогут использовать компактные устройства для считывания, соединенные с мобильными телефонами. Платежный терминал позволяет жертвовать фиксированную сумму.

Фото: news.sky.com

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