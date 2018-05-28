В Лондоне ввели систему бесконтактной оплаты труда уличных музыкантов Лондон, как утверждают авторы нововведения, стал первым в мире городом, в котором уличным музыкантам можно платить через терминалы В Лондоне финансово поддержать работу уличных артистов теперь можно через бесконтактные системы оплаты. Фото: news.sky.com Об этом сообщает BBC. Лондон, как утверждают авторы нововведения, стал первым в мире городом, который ввел систему бесконтактных платежей для уличных музыкантов. Программу запустили в партнерстве со шведской компанией iZettle, которую в мае купил американский платежный великан PayPal. Читайте также: Какую музыку слушают в Украине на YouTube, - Инфографика "Теперь больше лондонцев смогут поддержать наших талантливых уличных артистов", - заявил мэр Лондона Садок Хан. В воскресенье он объявил, что после успешного тестирования эта система будет использоваться во всем городе. Уличные музыканты смогут использовать компактные устройства для считывания, соединенные с мобильными телефонами. Платежный терминал позволяет жертвовать фиксированную сумму. Фото: news.sky.com Какую музыку слушают в Украине на YouTube, - Инфографика Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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