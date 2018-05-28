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На Донбассе пропал украинский боец – бригада морской пехоты
28.05.2018 01:06
Военнослужащий операции Объединенных сил пропал после короткого боестолкновения на Мариупольском направлении, отметили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. О пропаже бойца сообщили морпехи Фото: 36 окрема бригада морської піхоти / Facebook "Во время короткого боестолкновения на Мариупольском направлении враг понес потери – двух уничтожили и одного ранили. В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску", – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/36obrmp/posts/297464676047619
Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. C 14 апреля правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию.30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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