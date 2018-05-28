Он провел на Луне 31 час и 31 минуту

Как сообщает NASA, Бин умер в госпитале Хьюстона в возрасте 86 лет.

Две недели назад он неожиданно заболел во время поездки по штату Индиана.

"Алан был сильным и добрым человеком из тех, кого я встречала. Он был любовью всей моей жизни, мне будет ужасно его не хватать", - заявила его жена Лесли Бин.

Военного летчика Алана Бина отобрали в отряд астронавтов NASA в октябре 1963 года. В ноябре 1969 года он полетел на Луну в составе экипажа корабля Apollo 12. июля 1973 года Бин возглавлял вторую экспедицию к американской орбитальной станции Skylab. В общем астронавт провел 69 дней 15 часов и 45 минут в космосе, в том числе 31 час и 31 минуту на поверхности Луны.

В 1981 году Алан Бин вышел на пенсию и посвятил себя живописи.

Напомним, 5 января, скончался американский астронавт Джон Янг, который дважды летал к Луне. Ему было 87 лет.

В Киеве на 68-м году жизни умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк.