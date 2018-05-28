В области - пятый класс пожарной опасности, в лес въезжать запрещено

Сообщение о пожаре в 3-м и 4-м кварталах Раденска лесничества Алешковского района поступило в оперативно-координационный центр ГУ ДСНС в Херсонской области от дежурного Национальной полиции сегодня, 27 мая, в 13:25.

"На место происшествия безотлагательно были направлены пожарно-спасательные подразделения. По состоянию на 16:30 площадь лесного пожара составляет 20 га, из которых 1,5 га верхового. На ликвидацию пожара привлечено 11 единиц техники и 50 спасателей областной ДСНС, 14 единиц техники и 35 работников лесной охраны", - сообщают в ДСНС.

Спасатели напоминают о соблюдении пожарной безопасности в экосистемах и отмечают, что из-за жары в Херсонской установился 5-й класс пожарной опасности.

"Это требует от населения быть крайне осторожными в обращении с огнем и строго соблюдать противопожарные правила, ведь сухая древесина, растительность легко воспламеняются от любого источника огня. Последним может стать даже искра от окурка или из выхлопной трубы автомобиля, не говоря уже об огне от спички или костра", - отмечают в ДСНС.

По информации спасателей, с начала года в экосистемах области произошло 193 пожара, из которых в лесах - 60.

"В связи с этим, Главное управление ДСНС Украины в Херсонской области очередной раз призывает граждан быть бдительными и осторожными. На время 5 класса пожароопасности в области запрещено въезжать в лес. Поэтому воздержитесь от посещения лесов. Ни в коем случае не разжигайте очага, не бросайте непогашенные спички или окурки. Родителям необходимо следить за развлечениями детей, оставшись в одиночестве могут придумать опасную игру с огнем. в случае обнаружении пожара немедленно звоните на номер "101", - отмечают в ДСНС.

Напомним, в США http://ipress.ua/ru/news/v_ssha_podrostka_oshtrafovaly_na_37_mln_yzza_lesnogo_pozhara_255670.htmlhttp://ipress.ua/ru/news/v_ssha_podrostka_oshtrafovaly_na_37_mln_yzza_lesnogo_pozhara_255670.html.