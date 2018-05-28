Кроме того, по словам городского головы, вскоре в каждом районе города появятся современные парки европейского образца

Об этом он заявил во время мероприятий по случаю Дня Киева в городке "Фестиваль чемпионов" на Крещатике, сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр столицы выразил уверенность, что Киев - по-настоящему европейский город, в котором хочется жить, работать, забавляться и связывать с ним свои мечты и будущее.

Кличко напомнил, что год назад на Оболони открыли парк "Наталка", который он назвал "золотым стандартом" зеленых зон столицы. Также после реконструкции открыли исторический Киевский велотрек, реконструировали светомузыкальный фонтанный комплекс на Майдане, обновили пешеходную зону на Почтовой площади.

Мэр рассказал, что два дня назад - ко Дню Киева - открыли еще один знаковый парк - на Владимирской горке. Кроме того, отметил мэр, вскоре в каждом районе города появятся современные парки европейского образца.

Кличко добавил, что город обновляет дороги, строит школы и детсады, ремонт больницы, закупает новый общественный транспорт.

Напомним, Виталий Кличко заявил, что столичная власть завершает процесс расчетов по повышению тарифов на проезд в общественном транспорте. Мэр Киева утверждает, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте необходимо для надлежащей работы, развития и обновления транспортной инфраструктуры столицы.

Кличко заявил о намерении сделать Киев велостолицею.