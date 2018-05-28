между них лауреаты Нобелевской премии Светлана Алексиевич и Герта Мюллер

Сбор подписей продолжался 3 суток, сообщает "Укринформ".

"Всего под письмом поставили свои подписи 363 человека", - рассказали инициаторы создания письма.

В письме отмечается, что 11 мая 2014 украинский кинематографист и активист Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в аннексирована Россией Крыма за публичную критику вторжения России на украинском полуостров, и приводятся детали "политического шоу-испытания".

Речь идет о том, что время от времени в средствах массовой информации появляются сообщения о возможном обмене заключенными и даже предусматриваются "обменные списки" между Украиной и Россией. Процесс переговоров идет очень медленно, нет публичной информации о достигнутых компромиссы, а около 64 украинских политических заключенных по-прежнему находятся в российских тюрьмах.

"Граждане Украины страдают от необоснованных условий содержания под стражей и подвергаются давлению и пыткам. Они теряют физическое и психическое здоровье и навсегда отделены от своих семей", - пишут активисты.

Они также отмечают ухудшении состояния здоровья Сенцова в связи с голоданием.

"Олег Сенцов не должно жертвой политической несправедливости в России. Мы призываем вас сделать все возможное, чтобы спасти жизнь Олега Сенцова и облегчить освобождение украинских политзаключенных", - призвали подписанты письма.

между подписантов - лауреаты Нобелевской премии Светлана Алексиевич и Герта Мюллер.

Напомним, в России более 130 деятелей науки и культуры подписались под совместным обращением с призывом отпустить на свободу украинского режиссера Олега Сенцова.