"В один день" КНДР станет нацией с великой экономикой и финансами, считает президент США Дональд Трамп. Так он прокомментировал подготовку своих переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп: Ким Чен Ын согласен со мной Фото: ЕРА "Я искренне верю, что у Северной Кореи блестящий потенциал и в один день она станет нацией с великой экономикой и финансами. [Глава КНДР] Ким Чен Ын согласен со мной в этом. Это произойдет!" – написал он.Трамп также проинформировал, что в КНДР прибыла американская делегация, которая занимается организацией встречи американского президента с главой Северной Кореи. Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 мая 2018 г. 24 мая глава Белого дома отказался от переговоров с лидером КНДР из-за его заявлений, которые содержали "огромный гнев и открытую враждебность".25 мая заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ки Гван назвал такое решение неожиданным и заверил, что Пхеньян "готов уделить время для переговоров с американской стороной".В тот же день Трамп назвал это "прекрасным заявлением" и сообщил о возобновлении консультаций с КНДР.До этого власти Северной Кореи жаловались, что США хотят добиться от страны ликвидации ядерного оружия. В Пхеньяне это назвали неприемлемым условием. Глава Белого дома также предупреждал, что Ким Чен Ын, отказавшись от сделки с США, может повторить судьбу ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что кореи северной кндр чен Теги: мир