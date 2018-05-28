Делегация США во главе с послом США на Филиппинах намерен обсудить в Северной Корее подготовку встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Об этом в воскресенье, 27 мая, пишет издание The Washington Post, сообщает DW.

Делегацию возглавляет посол США на Филиппинах Сун Ким, ранее работавший послом в Южной Корее.

Встреча между двумя государствами на высшем уровне предложило в марте руководство Северной Кореи. В начале апреля КНДР для встречи с ее лидером в обстановке полной секретности посетил Майк Помпео, который на тот момент занимал должность главы ЦРУ.

Дональд Трамп дал понять, что не исключает возможности срыва саммита США и КНДР, проведение которого запланировано на 12 июня в Сингапуре. Однако в ночь на 26 мая президент США написал на своей странице в Twitter об "очень продуктивные переговоры с Северной Кореей по возврату к проведению" мероприятия.