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Штат Миссури признал Голодомор в Украине геноцидом
28.05.2018 01:41
Штат Миссури признал Голодомор в Украине геноцидом
Миссури стал 11 штатом Америки, который признал Голодомор геноцидом
Штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Штат Миссури признал Голодомор в Украине геноцидом Фото: memorialholodomors.org.ua
Об этом сообщили в посольстве Украины в США.
 
Соответствующее прокламацию выдал губернатор штата Эрик Гретенс.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Таким образом Голодомор признали геноцидом в 11 американских штатах. Кроме Миссури это сделали в Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе.

  • В Вашингтоне приняли резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом
  • Американский штат признал Голодомор геноцидом украинцев
  • Штат Массачусетс признал голодомор геноцидом
  • Американский штат присоединился к признанию Голодомора геноцидом
  • Штат Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом украинского народа
  • Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом

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