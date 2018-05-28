|Штат Миссури признал Голодомор в Украине геноцидом
|28.05.2018 01:41
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Миссури стал 11 штатом Америки, который признал Голодомор геноцидомШтат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Фото: memorialholodomors.org.ua
Об этом сообщили в посольстве Украины в США.
Соответствующее прокламацию выдал губернатор штата Эрик Гретенс.
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Таким образом Голодомор признали геноцидом в 11 американских штатах. Кроме Миссури это сделали в Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе.
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