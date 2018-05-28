Штат Миссури признал Голодомор в Украине геноцидом Миссури стал 11 штатом Америки, который признал Голодомор геноцидом Штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Фото: memorialholodomors.org.ua Об этом сообщили в посольстве Украины в США. Соответствующее прокламацию выдал губернатор штата Эрик Гретенс. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa Таким образом Голодомор признали геноцидом в 11 американских штатах. Кроме Миссури это сделали в Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе. В Вашингтоне приняли резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом

Американский штат признал Голодомор геноцидом украинцев

Штат Массачусетс признал голодомор геноцидом

Американский штат присоединился к признанию Голодомора геноцидом

Штат Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом украинского народа

Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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