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Кадыров поручил провести всеобщий ДНК-тест для возвращения в Чечню детей осужденных россиянок
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28.05.2018 02:26
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Коллективная сдача ДНК-тестов поможет не только определить
родственную принадлежность детей российских граждан на Ближнем
Востоке, но и дать им гражданство РФ, отметил глава Чечни Рамзан
Кадыров. Кадыров: Конечно, вынесены очень строгие и суровые
приговоры Фото: ЕРА "На данном этапе для беспрепятственного вывоза
в Россию наших детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по
моему поручению будет проведена коллективная сдача материала на
ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность,
но и дать детям гражданство РФ", – написал он.По словам
Кадырова, возвращением российских детей на родину власти Чечни
занимаются "по поручению руководства России"."В настоящее время в
МИД РФ идет проверка по подтверждению российского гражданства
осужденных в Ираке женщин из России. Конечно, вынесены очень
строгие и суровые приговоры. Но это законы Ирака, и мы не можем с
ними не считаться", – заявил он.В рядах террористов
"Исламского государства" находятся, по данным СМИ, много выходцев
из Чечни, в том числе женщин. "Кавказский узел", в частности, пишет
о чеченской певице Хазан Батаевой, которая примкнула к
исламистам в Сирии в конце 2015 года и, по некоторым сведениям,
вышла замуж за боевика.
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