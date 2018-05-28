Коллективная сдача ДНК-тестов поможет не только определить родственную принадлежность детей российских граждан на Ближнем Востоке, но и дать им гражданство РФ, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров: Конечно, вынесены очень строгие и суровые приговоры Фото: ЕРА "На данном этапе для беспрепятственного вывоза в Россию наших детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по моему поручению будет проведена коллективная сдача материала на ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ", – написал он.По словам Кадырова, возвращением российских детей на родину власти Чечни занимаются "по поручению руководства России"."В настоящее время в МИД РФ идет проверка по подтверждению российского гражданства осужденных в Ираке женщин из России. Конечно, вынесены очень строгие и суровые приговоры. Но это законы Ирака, и мы не можем с ними не считаться", – заявил он.В рядах террористов "Исламского государства" находятся, по данным СМИ, много выходцев из Чечни, в том числе женщин. "Кавказский узел", в частности, пишет о чеченской певице Хазан Батаевой, которая примкнула к исламистам в Сирии в конце 2015 года и, по некоторым сведениям, вышла замуж за боевика. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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