"Правительство перемен" в Италии не смогли сформировать из-за
имеющего имидж евроскептика кандидата на должность министра
экономики и финансов. Конте вернул мандат президенту Фото: ЕРА В
разговоре с Маттареллой Конте поблагодарил за доверие и сказал, что
смирился с невозможностью создать правительство из популистского
"Движения "5 звезд" и правой партии "Лига"."Немецкая
волна" пишет, что президент отказался утверждать на должность
министра экономики и финансов предложенную "Лигой" кандидатуру
81-летнего экономиста Паоло Савоны, который имеет имидж
евроскептика.В связи со сложностями с формированием правительства
Италии угрожают досрочные выборы.На выборах в Сенат Италии, которые
прошли 4 марта, 36,96% голосов получили выступившие вместе правые
из "Лиги Севера" Маттео Сальвини, Forza Italia ("Вперед, Италия")
экс-премьер-министра Сильвио Берлускони и национал-консервативная
партия "Братья Италии". Второе место у движения "Пять звезд" во
главе с Луиджи ди Майо – более 32,49%. Третье место заняли
социал-демократы с 23%.
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