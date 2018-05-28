"Правительство перемен" в Италии не смогли сформировать из-за имеющего имидж евроскептика кандидата на должность министра экономики и финансов. Конте вернул мандат президенту Фото: ЕРА В разговоре с Маттареллой Конте поблагодарил за доверие и сказал, что смирился с невозможностью создать правительство из популистского "Движения "5 звезд" и правой партии "Лига"."Немецкая волна" пишет, что президент отказался утверждать на должность министра экономики и финансов предложенную "Лигой" кандидатуру 81-летнего экономиста Паоло Савоны, который имеет имидж евроскептика.В связи со сложностями с формированием правительства Италии угрожают досрочные выборы.На выборах в Сенат Италии, которые прошли 4 марта, 36,96% голосов получили выступившие вместе правые из "Лиги Севера" Маттео Сальвини, Forza Italia ("Вперед, Италия") экс-премьер-министра Сильвио Берлускони и национал-консервативная партия "Братья Италии". Второе место у движения "Пять звезд" во главе с Луиджи ди Майо – более 32,49%. Третье место заняли социал-демократы с 23%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки италии правительство конте место вернул Теги: мир