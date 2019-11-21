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|Потерпевшая рассказала, как будущий "слуга народа" Иванисов насиловал её в папиной мэрской "Волге". Видео
|21.11.2019 22:46
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О чем рассказала жертва изнасилования и как реагирует "Слуга народа". Главное о скандале вокруг Иванисова ужасные подробности произошедшего, которые всю жизнь пыталась забыть. Передают
Женщина пообщалась по телефону с ТСН. Она рассказала, что ей тогда было 25 лет, у нее был маленький ребенок – и он до сих пор не знает об этих событиях. Девушку, по ее словам, силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали.
По ее словам, преступление приобрело огласку в Куйбышеве, где все и произошло. В родном городе ее травили после изнасилования, постоянно давили, а дело хотели "замять".
Женщина призналась, что уже не верит в справедливость: "Я столько несправедливости пережила в своей жизни, что просто не верю".