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|В Одессе турецкий Boeing 737 совершил аварийную посадку, сев на брюхо
|22.11.2019 08:32
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Вечером, 21 ноября в международном аэропорту "Одесса" Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку, сев на брюхо. Об этом сообщает "
Самолет летел по маршруту Стамбул — Одесса. Из-за сильного ветра летчики не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг. Десять минут они были в зоне ожидания, после чего повторили попытку посадить воздушное судно. На взлетно-посадочной полосе, между третьей и четвертой рулежными дорожками, борт TC-JGZ после касания подломил переднюю стойку шасси и потерял колесо. Полоса была в исправном состоянии.
Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов. Пострадавших нет.
Аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге и сработали вовремя.
За вчера это уже вторая авария самолёта в этом аэропорту. В 12-00 также поломались передние шасси у небольшого самолёта Гольфстрим 150.
По словам специалистов, эти говорит о крайне плохом состоянии взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту.