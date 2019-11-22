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|Главный "слуга" Арахамия рассказал, как он дружит с "Джокером"
|22.11.2019 08:50
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия высказал свои предположения по поводу того, кто скрывается в Сети под никами «Темный рыцарь» и «Джокер». Об этом политика спросили в эфире канала «1+1».
Президент Украины Владимир Зеленский читал переписки пранкера Джокера. Об этом он сказал в Очакове, отвечая на вопросы журналистов.
У Зеленского спрашивали, читал ли он переписки Джокера и доверяет ли их содержанию.