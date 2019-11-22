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|Президент Зеленский надел шеврон "Черных Запорожцев"
|22.11.2019 09:28
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Украинцы активно обсуждают в сети фотографию своего президента Владимира Зеленского в военной форме, которую он надел на встречу украинских кораблей в Очакове 20 ноября.
На рукаве разглядели шеврон 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев. На это обратил внимание активист Революции Достоинства и волонтер Роман Доник, опубликовав снимок на своей странице в
При этом также подчеркнул: то, что делает президент Зеленский – смешнее и намного печальнее, по сравнению с действиями его предшественника.
Со своей стороны пользователи соцсети назвали такой поступок гаранта показухой.
Другие же отметили, что Зеленский имеет полное право надевать форму, которую ему подарили украинские военнослужащие.
"Чёрные запорожцы" - это казачье подразделение появилось еще в 1917 году и отличалось крайней степенью национализма.
В атаку они рвались под знаменем "Украина или смерть".
На том же знамени были череп и кости.