Украинцы активно обсуждают в сети фотографию своего президента Владимира Зеленского в военной форме, которую он надел на встречу украинских кораблей в Очакове 20 ноября.

На рукаве разглядели шеврон 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев. На это обратил внимание активист Революции Достоинства и волонтер Роман Доник, опубликовав снимок на своей странице в Facebook.

"Зеленский на встречу с моряками нацепил патч 72 бригады, который ему подарили в Луганской области. Я помню, как все освистывали Порошенко за тактическую кобуру на бедре. Тот сделал работу над ошибками и больше не играл "крутого воЕна", – написал он.

При этом также подчеркнул: то, что делает президент Зеленский – смешнее и намного печальнее, по сравнению с действиями его предшественника.

Со своей стороны пользователи соцсети назвали такой поступок гаранта показухой.

Другие же отметили, что Зеленский имеет полное право надевать форму, которую ему подарили украинские военнослужащие.

"Чёрные запорожцы" - это казачье подразделение появилось еще в 1917 году и отличалось крайней степенью национализма.

"Черные запорожцы" не брали пленных и не шли на переговоры.

В атаку они рвались под знаменем "Украина или смерть".

На том же знамени были череп и кости.

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