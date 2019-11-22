Максим Ленко

Скандал с судимостью народного депутата от «Слуги народа» Романа Иванисова лежит исключительно в моральной плоскости. Потому что осужденный в 1996 году за изнасилование Иванисов в 2019 году юридически считается лицом несудимым. Он был помилован, судимость снята и погашена. По этой причине факт осуждения не мог являться препятствием к выдвижению кандидатуры Иванисова на парламентских выборах.

Но моральную сторону игнорировать нельзя.

И первое здесь - это система отбора кандидатов в партии«Слуга народа». Судя по всему, ее не существовало. Председатель фракции Давид Арахамия заявляет, что проверял документы Иванисова и удовлетворился справкой об отсутствии судимости, поскольку не знал, что погашенные судимости в ней не отражаются.

Ладно, Арахамия некомпетентен. Но где были партийные юристы, служба безопасности, организационный отдел? Ответ прост: системы контроля и безопасности в партии просто не существовало.

Поэтому и набрали кандидатами от партии всякий сброд. Отсюда - ежедневные скандалы с участием народных депутатов из президентской фракции.

Второе - это позиция самого Иванисова, который в фейсбуке выложил фотокопию справки о судимости, заявив, что фейки о его судимости распространяют враги из-за его непримиримой позиции борца с коррупцией.

Причём написал довольно циничный текст, отметив, что «давно так не смеялся». Хотя, казалось бы, смеяться причин нет. Если это фейк - нужно заявлять четко о том, что никогда судим не был. А если был, то собраться с силами и открыть обществу правду.

Но Иванисов не вышел к журналистам и не сказал, что, в действительности 23 года назад по малолетству был осуждён за изнасилование, но то дела давно минувших лет, судимость погашена. Нет.

Он стал врать и выкручиваться.

И эта ложь показательна.

Она даёт повод справедливо утверждать, что депутаты из фракции «Слуга народа» - лицемеры.

И народ подумает: «Лжецов избрали в парламент. Мало того, что насильников в прошлом, так ещё и брехунов. Лжецы принимают законы. Не может быть веры им. И не может быть уважения ни к ним, ни к принимаемым им законам».

И народ будет прав.