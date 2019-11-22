Фракция "Слуги народа" в Верховной Раде намерена поддержать снятие неприкосновенности с нардепа от "ЕС", бывшего президента Петра Порошенко в случае внесения представления генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает " Новое Время ".

"Все мотивированы (голосовать, - ред.) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее (неприкосновенности, - ред.) отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет с целью процессуальных действий. С 1 января 2020-го, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны", - заявил Корниенко.

Депутат отказался прогнозировать дату голосования за представление по поводу Порошенко.

Как сообщалось, ГБР отказалось закрыть уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).

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