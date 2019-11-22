Игорь Лесев

По Иванисову и при чем тут Зеленский

В семье не без урода. Но у нас ведь тут другой случай. У нас тут «Поворот не туда», где в семье уродов встречаются не уроды.

Вроде бы, никто не застрахован от такого. Мы знакомимся с людьми, заводим с ними приятельские отношения, но не знаем же о них ВСЁ. Ежегодно у нас насилуют сотни женщин, а значит и между нами ходят эти сотни насильников.

Но Иванисов – это все равно конкретный попадос Зе. Его очередная зашкварная метка. И сразу по двум причинам.

Первая – в омерзительной непоследовательности «слуг», которые все это время нарушают свои же предвыборные постулаты. Пацаны сначала оставили в правительстве бывших, ну типа без них никак. Потом заставили общество сожрать кнопкодавов, аж наказали их лишением зарплаты. Хотя во время избирательной впаривали нам всем совсем другое.

Потом были все эти коррупционные скандалы. Медяник, Тищенко, Юзик... Все пох, все спустили на тормозах. А ведь это все создает картинку восприятия этой придуманной на коленке партии.

Наконец, была история с этой похотливой скотиной Яременко. Вот согласитесь, мы бы сейчас зашквар с насильником Иванищенко воспринимали совсем по-другому, будь у власти другая реакция на Яременко. Вот что мешало Зе сесть в «теслу» Богдана и записать там обращение с призывом к Яременко сложить депутатский мандат? Вот что? Этот писюн такой незаменимый персонаж? Но нет же, насрали на свою репутацию.

Это первая причина, почему Иванисов не случайность, а закономерность в очередном зашкваре «слуг». А есть еще вторая, более существенная.

Иванисов – это ведь не только злодей с характерной для ублюдка биографией. Вот это рекрутеры «слуг» могли не знать, ладно. Но они ведь не могли не знать другое, а именно, что Иванисов – редкий приспособленец. Состоял в «Батькивщине» Тимошенко, харчевался в УДАРе Кличкр, прибился к БПП Порошенко. Он был членом этих партий, депутатом облсовета, замгубернатора уже после того, как совершил групповое изнасилование и отмотал срок на зоне.

Но еще раз, то что он преступник – не знал никто. Но политическая био Иванисова – она же в открытых источниках. А «слуги» шли на выборы с генеральным тезисом обнуления старой коррумпированной власти. Той самой власти, частичкой которой все предыдущие 6 лет был Иванисов.

Вы понимаете о чем я? Иванисова не должно было быть в СН не потому, что он когда-то изнасиловал девушку. А потому что он 5 лет проводил политику Порошенко. Ту самую политику, против которой массово выступил избиратель весной и летом этого года.

Поэтому, очередной грязный ублюдок в команде «слуг» - это закономерность. Вы попытались наипать нас, а жизнь вам возвращает бумеранг. Ловите и распишитесь. И делите коллективную ответственность за эту скотину.

Ну и по самому Иванисову. Это каким же надо быть тупым придурком, чтобы полезть в большую политику с такой историей за плечами, где есть куча свидетелей/соучастников, резонансная история маленького городка и взаправдашняя судимость. С такими историями люди меняют страну проживания, а этот дурак не сменил даже фамилию.

И это еще для нас всех урок, кто ходит по этой земле. «Береги честь смолоду...» не пустая поговорка, согласитесь.

А Иванисов пусть теперь думает не о мандате, а о своих детях. Он ведь этим своим позором молодости их сейчас изнасиловал.