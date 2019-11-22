 Мосийчук обвинил очередного "слугу" из Рады в причастности к убийству Героя Небесной сотни - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Мосийчук обвинил очередного "слугу" из Рады в причастности к убийству Героя Небесной сотни
22.11.2019 12:36

Один из подозреваемых в причастности к убийству одного из Героев Небесной сотни является народным депутатом от "Слуг народа". Об этом заявил экс-нардет Игорь Мосийчук.

Мосийчук обвинил очередного "слугу" из Рады в причастности к убийству Героя Небесной сотни

"Для того, чтобы проверить правдивость моих слов Арахамия, как и любому другому не нужно рыться в архивах, а просто стоит поехать в Бориспольский суд и ознакомиться с материалами судебного дела, фотокопию страниц которой я публикую." - Заявил Игорь Мосийчук.

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