Один из подозреваемых в причастности к убийству одного из Героев Небесной сотни является народным депутатом от "Слуг народа". Об этом заявил экс-нардет Игорь Мосийчук.

"Для того, чтобы проверить правдивость моих слов Арахамия, как и любому другому не нужно рыться в архивах, а просто стоит поехать в Бориспольский суд и ознакомиться с материалами судебного дела, фотокопию страниц которой я публикую." - Заявил Игорь Мосийчук.

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