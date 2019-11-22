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|Мосийчук обвинил очередного "слугу" из Рады в причастности к убийству Героя Небесной сотни
|22.11.2019 12:36
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Один из подозреваемых в причастности к убийству одного из Героев Небесной сотни является народным депутатом от "Слуг народа". Об этом заявил экс-нардет Игорь Мосийчук.