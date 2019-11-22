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|В сети опубликован американский паспорт главного "слуги" Давида Арахамии
|22.11.2019 13:31
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Экс-депутат Игорь Мосийчук опубликовал паспорт гражданина США Давида Арахамии, который по совместительству является главой фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины.
Позже Телеграм-канал "Темный Рыцарь" заявил, что паспорт "фейковый".
И тут же объявил "охоту" за вознаграждение на настоящий американский паспорт Давида Арахамии.
Мосийчук потребовал от Давида Арахамии продемонстрировать свой заграничный паспорт с американской визой, что может свидетельствовать о том, что у него нет американского паспорта, или наоборот подтвердит правоту экс-нардепа.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия будет привлекать к ответственности чиновников в регионах, которые заявляют о том, что у них есть "покровители" из Киева.
Об этом он сказал на брифинге, комментируя скандал вокруг аудиозаписи с Кривого Рога.
А также призвал нардепов обнародовать подобные факты "договорняков" и сообщить о них в правоохранительные органы.