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|"Понять, Простить и Защитить": Джокер пообщался с Иванисовым, который не собирается прощаться с Радой
|22.11.2019 14:46
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Телеграм-канал "Джокер" опубликовал переписку с нардепом от "Слуги народа" Романом Иванисовым. Из переписки ясно, что Иванисов не собирается сдавать мандат после однародованной информации о наличии у него судимости за изнасилование несовершеннолетней.