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"Понять, Простить и Защитить": Джокер пообщался с Иванисовым, который не собирается прощаться с Радой
22.11.2019 14:46

Телеграм-канал "Джокер" опубликовал переписку с нардепом от "Слуги народа" Романом Иванисовым. Из переписки ясно, что Иванисов не собирается сдавать мандат после однародованной информации о наличии у него судимости за изнасилование несовершеннолетней. 

"Понять, Простить и Защитить": Джокер пообщался с Иванисовым, который не собирается прощаться с Радой

"Этот депутат вместе с друзьями изнасиловал малолетнюю девочку.
 

 

Согласно приговора суда, он значится как организатор, то есть выступал паровозом.
 

 

Получил только 3,5 года и был помилован президентом Кучмой по просьбе его влиятельного отца. 
 

 

Теперь он лицо новой  власти и не намерен из неё уходить.
 

 

Он решил договариваться и оставаться во власти.
 

 

А я, решил «подбодрить» этого подонка и пообщался с ним час назад  от имени высокопоставленного чиновника из ОП." - Заявил "Джокер" .

 

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