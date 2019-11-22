Телеграм-канал "Джокер" опубликовал переписку с нардепом от "Слуги народа" Романом Иванисовым. Из переписки ясно, что Иванисов не собирается сдавать мандат после однародованной информации о наличии у него судимости за изнасилование несовершеннолетней.

"Этот депутат вместе с друзьями изнасиловал малолетнюю девочку.



Согласно приговора суда, он значится как организатор, то есть выступал паровозом.



Получил только 3,5 года и был помилован президентом Кучмой по просьбе его влиятельного отца.



Теперь он лицо новой власти и не намерен из неё уходить.



Он решил договариваться и оставаться во власти.

