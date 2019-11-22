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|Экипаж "серого" танкера "Делфи" боится эвакуации и не хочет подавать сигнал SOS
|22.11.2019 15:23
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В Одессе решают вопрос о принудительной эвакуации трех членов экипажа танкера "Делфи", который сел на мель. У моряков на судне закончилась питьевая вода и нет электричества. Об этом сообщил представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в комментарии телеканалу
Он добавил, что Одесская областная власть выступает в качестве координатора. На судне есть перебои с электричеством.
Источники сообщают, что моряки надеялись на помощь судовладельца, но он не выходит на связь. Такая странная ситуация - из-за того, что корабль "серый" и с конца 2018 у него отсутствуют документы. Танкер находился на якоре в порту "Южный" еще с мая 2019 года, совладелец из Великобритании.
Напомним, что ураган сорвал с якоря и унес в море в сторону Одессы танкер "Делфи" под флагом Молдовы. На его борту находятся трое членов экипажа - все они украинцы. Судно было пришвартовано в порту "Южный", но из-за сильного шторма около 20-25 м/с его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Сейчас судно застряло на мели за один километр от берегов Одессы.