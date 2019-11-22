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|Экипаж танкера "Делфи" в Одессе эвакуировали, капитан судна в тяжелом состоянии
|22.11.2019 16:19
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В Одессе эвакуировали трех человек экипажа танкера "Делфи", который сел на мель, после того, как его сорвало с якоря из-за сильного шторма. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куций в эфире "
По словам Куция, всех троих человек увезли на карете "скорой". Капитан судна находится в тяжелом состоянии, так как два часа находился в подтопленной капитанской рубке.
Как сообщает издание "
Глава Одесской ОГА отметил, что судно находится в территориальных водах Украины уже с мая месяца и запаса горючего не было. Пятна, которые появились в воде после крушения изучаются экологами.
Напомним, в Одесском заливе сел на мель танкер "Делфи" под флагом Молдовы - на его борту находятся трое членов экипажа, все они украинцы. Судно было пришвартовано в порту "Южный", но из-за сильного шторма около 20-25 м/с его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Сейчас судно застряло на мели в одном километре от берегов Одессы.
Из-за сильного шторма, танкер постоянно бросало в разные стороны. Спасатели судна не могли подойти из-за погодных условий.