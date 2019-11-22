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|"Больше не попробует через чатики с Джокером стать министром". Криклий избавляется от героини секс-скандал Клитиной
|22.11.2019 16:38
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на следующем заседании Кабинета министров подаст прошение об увольнении своего заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной, попавшей в секс-скандал. Об этом он сказал 22 ноября в видеообращении, обнародованном пресс-службой Мининфраструктуры.
Поэтому он предложил ей по собственному желанию уйти с должности.
Министр считает, что его заместительница должна была обратиться к правоохранительным органам в случае подозрений в коррупции.
Напомним, на опубликованной записи разговора в одном из ресторанов Кривого Рога между народными депутатами от правящей партии "Слуга народа" и руководителем полиции Днепропетровской области была озвучена информация о том, что Александра Клитина попала на свою должность "через постель", а не благодаря профессионализму.
Сегодня Александра Клитина, замминистра по вопросам евроинтеграции в Министерстве инфраструктуры Украины, проводила пресс-конференцию.
Тема брифинга - комментарии Клитиной по поводу громкого скандала, который разгорелся после публикации аудиозаписей разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге. Из беседы стало известно, что Клитина якобы получила должность "через постель".
Отметим, что пост замминистра инфраструктуры она занимает буквально с 18 ноября.
Но в самом министерстве она работает с 2015 года - советником министра до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ. В минувшем году она ушла оттуда и после избрания нового Кабмина уже стала замом Владислава Криклия.
Клитина родилась в 1982 году в Киеве, у нее есть семья и сын.
До сегодняшнего дня Клитина не комментировала скандал.
У Клитиной спросила, сталкивалась ли она с сексуальными домогательствами во время своей карьеры.
Ответила, что бывало всякое, но говорить она об этом не хочет и это "тема отдельной пресс-конференции".
На Джокера в суд она подавать не будет, поскольку не знает, где его искать.
В итоге чиновница все-таки подтвердила, что переписка была.
Клитина подтвердила, что Криклий хочет ее отставки, а она отказалась увольняться:
Журналисты поинтересовались о ее образовании. Говорит, что училась в Нидерландах, месяц путешествовала по США, была в каждом штате. А сейчас учится в бизнес-школе в Киеве.