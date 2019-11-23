16 ноября 2019 года, когда Константинопольский патриарх Варфоломей был на встрече с греческими соотечественниками. В его дом забрались трое неизвестных, об этом сообщает стамбульская грекоязычная газета "Анатоли" .

Взломщиков заметила экономка, которая находилась в доме, кроме того, их зафиксировали камеры видеонаблюдения в доме.

Люди в масках обыскали дом, но пока нет информации о том, украли ли они что-то. О происшествии сообщили в полицию, которая разыскивает взломщиков. Резиденция патриарха находится в комплексе зданий, охраняемых частной компанией, и непонятно, как грабители могли действовать, не будучи замеченными охраной.

Газета пишет, что "в последнее время появляется все больше статей и публикаций против Вселенского патриархата, в то время как несколько дней назад в Халки полугосударственное учреждение Фонд истории Турции организовало конференцию ненависти против патриархии и Халкинской богословской школы" и задается вопросом, может ли турецкое государство обеспечить должную безопасность патриарху.

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