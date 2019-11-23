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|Раскол: "слуги" в Раде разваливаются на два крыла - "правое и левое"
|23.11.2019 11:52
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что после смены идеологии в партии будет "два крыла". Об этом сообщает
Социалистические идеи партии, утверждает Корниенко, якобы будут заключаться в защите населения.
В то же время Корниенко уточнил, что в "Слуге народа" будет "два крыла – одно правое, одно левое".
Нардепа Романа Иванисова, который был осужден за изнасилование, уже не смогут вернуть во фракцию "Слуга народа". Об этом также заявил глава партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.
По словам Корниенко, Иванисов приостановил участие во фракции.
Как отметил Корниенко, часть проведет заседание 2 декабря, где решение в отношении Иванисова будет "формализовано".
Кроме того, он добавил, что им еще предстоит закрыть вопрос в отношении Анны Скороход и Антона Полякова.
Депутатов от партии "Слуга народа" хотят снова обучать в конце января.
Ранее "Корниенко" уже заявлял о том, что курсы будут, но тогда не называл тему и не давал никаких подробностей будущего обучения.
Цифровой грамотности нардепов хотят обучать, чтобы обезопасить их от общения с пранкерами, предоставить им необходимые знания по проверке и защите общения в мессенджерах.