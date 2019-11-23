Игорь Гужва

С другой стороны – беда Украины в том, что она из этого состояния до сих пор не вышла.

С одной стороны, это является естественным явлением для любого послереволюционного времени, когда старые институты разрушаются, а новые еще не созданы.

Причем не вышла несмотря на войну, которая обычно как раз и заставляет государственные институты быстро укрепляться.

Но случилось обратное – институты за последние годы сильно ослабли, государство во-многом потеряло монополию на насилие, не пресекает деятельность групп всевозможных «активистов», не наказывает за очевидные преступления.

Причин этому две.

Первое – попытки по наставлениям Запад отреформировать государство. Для Запада, а также для проводников его влияния в Украине, государственные институты, которые худо-бедно функционировали до Майдана казались чуждыми и неправильными, которые необходимо было отправить на свалку истории и заменить новыми. Чтоб все было как в Восточной Европе.

Однако из-за отсутствия кадров, непонимания специфики и саботажа со стороны украинской власти, эти попытки провалились лишь усилив беспорядок в государственном управлении.

Типичный пример – преобразование милиции в полицию с тотальной чисткой кадров. Такая реформа привела к тому, что все пороки прошлого в новой структуре сохранились, а профессионализм резко снизился.

Второе – позиция олигархов. Превратившись во время «межвластия» 2005-2009 годов в полноценные политические кланы, они испытали на себе последствия укрепления государства при Януковиче и им это не понравилось. Что и стало одной из причин Майдана.

Но еще больше им не понравились попытки американцев поставить под свой контроль украинские государственные институты. Потому что с Януковичем или с Порошенко олигархам было понятно, как справиться, а вот с американцами не очень.

Для олигархов вообще не выгодно укрепление государства как института. Потому что в любой момент его сможет использовать против них либо внутренняя сила (как Янукович и его семья), либо внешняя (Запад).

Естественно, олигархат не заинтересован в полном уничтожении государства как такового, так как от хаоса и от внешнего поглощения они потеряют в первую очередь (пример Крыма и Донбасса очень показателен). Но олигархат заинтересован в «управляемой слабости» любой украинской власти.

Однако однажды запущенный процесс остановить трудно.

К слову, сама по себе победа Зеленского, была бы невозможна при сильных государственных институтах, которые бы делали ставку на традиционных политиков.

Но слабое государство допустило победу Зе.

Причем он, на волне своей популярности, теоретически мог бы процесс повернуть вспять.

Однако новый президент столкнулся с той же проблемой. С одной стороны – Запад, который ему навязывает все тех же «реформаторов» времен Порошенко вроде Касько, Абромавичуса и Найема.

С другой стороны – олигархи. Причем даже самые близкие из них. Не секрет, что наиболее жесткие удары по власти Зеленского и его команде сейчас наносят люди и структуры связанные с Коломойским. Парадокс? Отнюдь. Очевидно, что любая власть, как только станет Властью, сделает с Коломойским тоже самое, что Путин сделал с Березовским после своей победы на выборах. Березовский тоже пытался «управляемо ослаблять» Путина через свои медиаресурсы, но это все быстро закончилось.

В Украине же повторить этот опыт очень сложно - институты государства настолько разрушены, что и опереться в деле наведения порядка не на кого.

Поэтому альтернативы две.

Первая. Все-таки будет доведен до конца вариант создание государственных институтов полностью подконтрольных Западу. Что, однако, как показывает пример стран Восточной Европы вроде Болгарии совсем не гарантирует развития и процветания государства. Скорее идет процесс «замораживания» страны в тех формах, которые определены свыше.

Вторая. Власть перестроит свою политику, закончит войну (высвободив ресурсы для развития и укрепления государства), нормализует отношения с Россией (что позволит проводить более суверенную политику в отношениях с Западом), встанет на путь национального примирения, прекратив делить общество на правильных и неправильных украинцев, призовет на госслужбу профессионалов вне зависимости от их отношения к Майдану.

Во втором случае есть куда больше возможностей для развития.

Есть, правда, и третий путь – все останется как есть и процесс деградации государственных институтов продолжится. В этом случае Украина продолжит опыт планетарного значения - может ли страна существовать без государства?

При том, что во всем остальном мире идет обратный процесс – государство усиливает контроль над обществом. Флагманом тут выступает Китай с его системой социального рейтинга. Но и другие пытаются двигаться в том же направлении.

А Украина демонстрирует альтернативный путь развития. Это, непременно, амбициозный и захватывающий опыт. Но только, что-то подсказывает – будет он не очень долгим.