Полиция Киевской области выясняет обстоятельства ДТП, которое произошло днем, 24 ноября, на трассе "Киев-Одесса", близко села Чабаны, в котором Николай Кулеба - детский омбудсмен Украины - столкнулся на машине с микроавтобусом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Киеве.

Полиция говорит, что в результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали четыре человека. Оба водителя, а также 19-летний и 10-летний пассажиры "Тойота" (старший сын Тимофей и младший сын Елисей соответственно) получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Ребенок (старший Тимофей - Ред.) находится в реанимации.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Авария случилась под Киевом на перекрёстке Одесская трасса-Чабаны.

Столкнулись микроавтобус и авто Тойота, в котором был Кулеба. Тойота после удара врезалась в отбойник. Чиновник ехал с двумя детьми, которые были без детских кресел.

Он пересек дорогу на красный, из-за чего и случилась авария.

Двое сыновей попавшего в ДТП уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы находятся в больнице в тяжелом состоянии – один мальчик получил перелом таза и челюсти, второй - в коме. Об этом сообщает “ Обозреватель ”.

"А вот дети находятся в тяжелом состоянии. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь. Только что говорил с друзьями, которые находятся в больнице", - сообщил Сергей Козак на своей странице в Facebook.

По его словам, Николай Кулеба получил травмы различной степени тяжести, после аварии он был сознании.

Сам чиновник поблагодарил всех небезразличных за поддержку и пообещал сообщить подробности позже.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Благодарю за понимание. … Сейчас лучшей помощью для меня и детей ваша молитва", - написал Кулеба на Facebook .

У Кулебы четверо детей – Тимофей, Елисей, Давид и дочка Лия.

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