Елена Лукаш

Расскажу вам одну из историй под названием «новые лица». Она про Горбенко Руслана Александровича, номер 109 в списке слугиных детей.

Этот ЗЕ-депутат, на момент избрания возглавлявший ТОВ "Інтершина УА",

является соучредителем ТОВ "Інтершина УА" (ЄДРПОУ 39305530) и ТОВ «Інтергума-2010» (ЄДРПОУ 37287709).

И его юрлица фигурируют в трех уголовных делах.

ПЕРВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.

Национальным антикоррупционным бюро осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 52016000000000452 от 29.11.2016. Досудебным расследованием установлено, что в 2015 и 2016 годах комитетом по конкурсным торгам УГП «Укрпочта» проведены открытые торги на закупку шин и другой резины.

В торгах победили фирмы Горбенко ТОВ «Інтершина УА» и ТОВ «Інтергума-2010». Все бы ничего, но есть сомнения в законности как торгов, так и цены. Цена наших победителей для гос.предприятия явно завышена на 15-20%. Бюджету причинен убыток, полагает НАБУ.

ВТОРОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.

Его расследует СБУ в Запорожской области. И это уголовное производство № 22019080000000005 от 01.02.2019 по признакам уголовных деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 185, ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388 УК.

Тут дело посерьезнее – подозрение в государственной измене и снова в деле фигурирует фирма депутата-слуги Горбенко.

Суть дела вот в чем. Одно предприятие заключило с госбанком «Укрэксимбанк» кредитный договор на сумму эквивалентную 1 079 845 837,07 грн. И, обеспечило кредит залогом.



Кредит предприятие не вернуло, а залог исчез. И следствие полагает, что совершена государственная измена, т.е. ряд умышленных противоправных действий, путем предоставления иностранным коммерческим организациям помощи в убыток экономической безопасности Украины, путем вывода кредитных средств, предоставленных государственным банком АО «Укрэксимбанк» (100% уставного капитала принадлежит государству) на основании кредитного договора, а также растраты имущества, находящегося в ипотеке (залоге) государственного банка.

Согласно информации, полученной путем временного доступа к вещам и документам, в Государственной фискальной службе Украины установлено, что часть движимого имущества, находящегося в залоге АО «Укрэксимбанк» было отправлено через границу предприятием ООО «ИНТЕРШИНА УА» в адрес ОАО «Белшина» (Республика Беларусь).

«ИНТЕРШИНА», напомню, принадлежит «слуге народа» Горбенко.



ТРЕТЬЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Следственным отделом Бориспольского отдела полиции Киевской области расследуется дело № 42018111100000095 от 19.04.18. Дело о нарушении требований законодательства об охране труда ( ч.1. ст. 271 УК)

Досудебным расследованием установлено, что неустановленные в настоящее время лица «Интершина УА», в нарушение требований законодательства об охране труда, допустили гражданина Украины, работающего грузчиком на указанном предприятии к исполнению своих служебных обязанностей, в результате чего последний получил осколочные переломы костей обеих ног, упав с лестницы с высоты третьего этажа.

Как правило за организацию соблюдения правил по охране труда на предприятии юридически отвечает его руководитель.

А кто у нас там руководил «Интершина УА» в 2018 году, не Горбенко ли?

А вообще Горбенко мне очень симпатичен.

В 2010-2014 году он ответственно исполнял обязанности депутата Луганского городского совета от Партии регионов.

Историю я эту рассказываю, потому что просто обожаю сказочку про «новые лица».

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