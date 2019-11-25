Сводка Новостей
- Неизвестные осквернили фашистским крестом памятник Шолом Алейхему возле синагоги в Киеве
- Банды, связанные с демократами и республиканцами в США, просто рвут Украину на части
- МТС продаёт свой украинский Vodafone
- "Новое лицо" в списке слугиных детей - бывший депутат от ПР с тремя уголовными делами
- Украина показала своего разведчика из Горловки
|МТС продаёт свой украинский Vodafone
|25.11.2019 08:53
|
ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) продает свой телекоммуникационный бизнес в Украине (работает под брендом Vodafone) азербайджанскому оператору, акционеры российской компании по итогам сделки получат спецдивиденды.
На заседании 23 ноября совет директоров МТС рекомендовал утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2019 года с учетом сделки и финрезультатов компании. Компания планирует выплатить 13,25 рубля на акцию и 26,5 рубля на ADR.
По словам руководителя МТС Алексея Корни, сделка соответствует обновленной стратегии компании, "которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке". Россия генерирует более 90% выручки оператора.
Информация о готовящейся продаже "ВФ Украина" появилась летом 2019 года, тогда CEO оператора сообщил о том, что МТС не нуждается в продаже своей "дочки", так как она показывает хорошие операционные и финансовые результаты. В октябре стало известно, что азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал ходатайство на покупку актива. 24 октября ходатайство было одобрено.
География бизнеса МТС существенно сократилась за последние 3 года. В 2016 году оператор ушел из Узбекистана, продав свой бизнес там за символический $1 из-за разбирательств с американским регулятором, который заподозрил МТС, VEON (ранее Vimpelcom Ltd.) в многомиллионных взятках для обеспечения возможности выйти на локальный рынок связи.
В 2017 году МТС покинула Туркмению, так как национальный оператор "Туркментелеком" не продлил договор о сотрудничестве с оператором - это привело к отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет. Сроки выданных разрешений на частоты у "дочки" МТС к тому моменту тоже истекли. По итогам 2017 года МТС зафиксировала убыток от обесценения активов в Туркмении в 3,2 млрд рублей.
После закрытия сделки у МТС сохранится только два актива за рубежом - в Беларуси (принадлежит 49%) и Армении (принадлежит 100%).