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|Банды, связанные с демократами и республиканцами в США, просто рвут Украину на части
|25.11.2019 09:12
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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании. Об этом пишет газета
В частности, уточняется, что Фаворов охотно встретился на этой неделе с федеральными прокурорами Нью-Йорка в рамках расследования действий Джулиани и двух его бизнес-партнеров — Парнаса и Фрумана. В прошлом месяце прокуроры арестовали обоих по обвинению в фальсификации предоставляемых Федеральной избирательной комиссии США данных о пожертвованиях политическому фонду, который поддерживал кандидатов-республиканцев.
В одном из своих первых интервью после встречи с прокуратурой Фаворов рассказал об усилиях Фрумана и Парнаса заручиться его помощью в попытке свергнуть генерального директора «Нафтогаза» Андрея Коболева. По данным WSJ, коллеги Джулиани хотели установить контроль над «Нафтогазом» и назначить Фаворова на пост главы компании.
По словам Фаворова, Парнас и Фурман во время встречи марте в кулуарах энергетической конференции в Хьюстоне намекали ему на «политические связи», а также что у них «есть возможность обсуждать политику Украины с высокопоставленными членами нынешней администрации американского президента».
Отмечается, что бизнесмены рассказывали ему о своих «тесных отношениях» с президентом Трампом и Джулиани, показывая топ-менеджеру «Нафтогаза» свои фотографии с президентом и его личным адвокатом.
Согласно показаниям, данным в ходе процедуры импичмента Трампа в прошлом месяце, лица, связанные с Джулиани, в начале текущего года пытались сорвать работу совета директоров «Нафтогаза».
Экс-сотрудник Совета по национальной безопасности и советник президента Трампа Фиона Хилл заявила, что в мае встречалась с членом совета директоров «Нафтогаза», по словам которого «на должностных лиц компании оказывалось большое давление».
О мартовской встрече Фаворова с Парнасом и Фруманом во время энергетической конференции CERAWeek в октябре сообщило Associated Press. По данным источников агентства, американские бизнесмены продвигали идею замены гендиректора «Нафтогаза» Коболева Фаворовым. К планам создать «дружественную команду» во главе компании, как писало AP, также был причастен министр энергетики США Рик Перри.